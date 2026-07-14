À retenir ce soir : fortes pluies, demi-finale du Mondial, automobiliste blessé, record en parapente et couple décédé

BONSOIR LA RÉUNION - A la une de ce mardi soir 14 juillet 2026 : - L'est et le sud-est de La Réunion en vigilance jaune fortes pluies orages à partir de 22h - [Vidéo] Mondial : demi-finale France-Espagne, un choc entre géants du football - Plaine-des-Palmistes : un automobiliste grièvement blessé après une chute de 15 mètres - [Photos - Vidéo] Le Réunionnais Loïc Azy bat le record du plus long vol en parapente dans le Massif central - Portés disparus depuis plusieurs jours, Daisy Lisador et Joseph Leperlier retrouvés sans vie

Cap sur la finale du Mondial. Après son succès face au Maroc au tour précédent, l'équipe de France a rendez-vous en demi-finale avec l'Espagne ce mardi 14 juillet à 23h (heure Réunion), jour de fête nationale.

L'est et le sud-est de La Réunion seront placés en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de 22 heures ce mardi 14 juillet 2026. "Les pluies touchent plutôt l'est de l'île et peuvent gagner en intensité en seconde partie de la nuit sur un secteur de Sainte-Suzanne à Saint-Philippe", note Météo France. La vigilance devrait être levée ce mercredi à 10 heures

Le 23 juin 2026, Le Réunionnais Loïc Azy a battu le record du plus long vol en parapente dans le Massif central. Ce militaire de 36 ans, installé dans la région de Clermont-Ferrand depuis plusieurs années, a parcouru 304 km dans les airs, pour un vol qui a duré au total 8 heures

Ce lundi 13 juillet 2026, dans la soirée, un automobiliste a fait une sortie de route à la Plaine-des-Palmistes. Son véhicule a fait une chute de 15 mètres dans une ravine. Un important dispositif de secours a été déployé pour désencastrer la victime, qui a été évacuée en urgence absolue vers le CHU Nord

Leur disparition inquiétante avait été signalée le 6 juillet 2026. Daisy Lisador et Joseph Leperlier, un couple originaire de l'Etang-Salé, ont malheureusement été retrouvés sans vie ce mardi 14 juillet à la Plaine des Grègues, à Saint-Joseph. Une information révélée par un média en ligne, confirmée à Imaz Press Réunion. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances du drame.