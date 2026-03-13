Saint-Denis : le Barachois ouvert à la circulation les deux dimanches d'élections

La commune de Saint Denis informe que sur les RN1 et RN2, en raison des élections municipales, le Barachois restera ouvert à la circulation les dimanches 15 et 22 mars 2026 (Photo www.imazpress.com)
LA LAVE A TRAVERSÉ LA RN2 Le front du second bras de coulée est actuellement 60m en aval de la route, à 670m de l'océan
VOLCAN La première coulée de lave a traversé la RN2 sur "une longueur de 15 mètres et une hauteur de 1,5 mètre" indique la préfecture
PITON DE LA FOURNAISE Retrouvez les images aériennes des bras de coulée qui traversent la RN2
