Saint-Denis : le centre-ville en fête pendant les vacances

Du lundi 6 au samedi 11 mai 2024, plus de 170 stands de forains et de commerçants investiront la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis à l'occasion de la 3ème édition des journées commerciales. "Tous les jours, et même les jours fériés du 8 et 9 mai, plusieurs animations sont programmées et de nombreux cadeaux sont à gagner", indique la ville de Saint-Denis, dont nous publions le post ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)

L'année dernière, 150 enseignes et exposants avaient participé à cette opération.

- Infos pratiques -

Lieu : Tout le long de la rue Maréchal Leclerc, depuis le début de l’angle de la rue Félix Guyon jusqu’au niveau de la rue de Paris.

Horaires: 9h-18h