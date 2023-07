Saint-Denis : le DionyParks, s’apprête à sortir de terre

L’heure des premiers coups de pioche est arrivée à Saint-Denis. La forêt d’aventure DionyParks se prépare. De la préparation des sols, à la dépollution, en passant par l’apport de terres jusqu’à l’installation des premiers équipements, ces travaux de mise en état du site dureront trois mois avec une ouverture d’un parc transitoire, prévue début novembre 2023. Ci-dessous nous relayons le communiqué de Saint-Denis (Photo: sly/www.imazpress.com)

En novembre, c’est donc les prémices de la Forêt Aventure qui sortira de terre et permettra de fonder l’identité du futur parc. Terrain de foot, de Beach Volley, de pétanque, ou encore des espaces pour des jardins partagés - les dionysien.nes pourront profiter d’un lieu où ils pourront se promener, s’amuser ou se reposer, entre amis ou en famille.

Le scénario "forêt aventure" imaginé puis dessiné par les élèves de l’école élémentaire de Joinville, élue par plus de 17.000 réunionnais.es, nécessite plusieurs degrés et phases d’avancement. Cette première étape des travaux prépare et viabilise le parc aventure et permettra de marquer l’identité loisirs du site en devenir.