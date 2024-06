Amateurs et amatrices de contes et d’histoires en tout genre, le rendez-vous mensuel Marmit zistoir revient ce vendredi 28 juin 2024, de 18h à 20h, au Ron baobab kartié Château Morange. Au programme des histoires captivantes, qui font rêver ou peut-être qui font peur. Une aventure à partager pour les petits comme les plus grands, en présence de trois conteurs : Arnaud Robert, Sébastien Peyret et Abbas Mulla. (Photo : ville de Saint-Denis)