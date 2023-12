Saint-Denis : les enfants contribuent au projet de Rénovation urbaine du Chaudron

Dans le cadre des préparatifs du 20 désanm, les enfants des écoles de Michel Debré et Herbinière Lebert à Saint-Denis ont contribué, le jeudi 14 décembre 2023, à la Rénovation urbaine du Chaudron aux cotés du graffeur et peintre Reo One. Ils ont réalisé une fresque artistique au cœur du jardin de la mémoire du Chaudron "faisant écho au marronnage et à la projection vers l'avenir, avec la transformation du quartier" nous indique leur communiqué. Le mot d'ordre de l’œuvre participative était "Souvnans" de "l'héritage culturel" transmis. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo Mairie de Saint-Denis).