Saint-Denis : opération de sécurisation et de contrôle dans les transports en commun

Ce jeudi 7 décembre 2023, a eu lieu à Saint-Denis au Terminus de la ligne 11 du réseau Citalis à Montgaillard, une opération de sécurisation et de contrôle dans les transports en commun. Un moyen également de sensibiliser les usagers à la sécurité, alors que depuis ces derniers mois, plusieurs bus ont été caillassés. Pour ce faire, les forces de police et de gendarmerie ont renforcé la sécurisation des gares routières et arrêts de bus, augmenté les patrouilles à l'intérieur des lignes de bus et multiplié les contrôles et opérations de police (Photo : Police de La Réunion)

Ces faits mettent avant tout en danger les personnels des lignes de transports en communs et les voyageurs, mais provoquent également des dégradations sur le parc de véhicules, ainsi que des retards, déviations et interruptions de service.

La mobilisation de l'ensemble des services (parquet, collectivités, sociétés de transport, forces de sécurité, associations, etc.) est importante sur ce sujet.

- Des incidents récurrents -

Ces caillassages de plus en plus fréquents ont de quoi excéder certains chauffeurs qui travaillent sur ces lignes. Des conducteurs qui doivent être davantage vigilants. "Il y a un vrai sentiment d'insécurité", lance Sarah Lambert, déléguée syndicale FO à la SPL Estival.

Depuis le début de l'année, 49 caillassages ont été recensés rien que sur le réseau Citalis. Et ce, en à peine un mois et demi. "Il y en avait même parfois un à deux tous les jours", note Nicolas Rupert, directeur général de la Sodiparc.

Sur le réseau Estival - desservant les communes de la Cirest - cinq bus ont été caillassés à ce jour depuis le début de l'année. "Pour éviter les secteurs à risque, les lignes sont déviées", indique Claude-Anne Cambronne, directrice générale.

Dès lors que des incidents ont lieu, les déviations peuvent durer quelques heures, voire toute une journée le lendemain par mesure de sécurité. Et ce sont les usagers qui sont directement impactés, au grand dam des chauffeurs.

Concernant le réseau Alternéo – qui dessert les communes de la Civis – "nous déplorons 12 véhicules caillassés en 2022 (dont deux de transport scolaire) et 4 en 2023 à ce jour". L'ensemble des bus visés cette année l'ont été sur la commune de Saint-Louis.

