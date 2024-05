Saint-Denis : retour en chiffres sur Netoy Nout Vil

La première opération de Netoy Nout Vil 2024 s’est déroulée au mois d’avril dernier dans 17 quartiers de Saint-Denis. Un peu plus de 450 agents et 90 camions ont été mobilisés pour cette action. Au total, plus de 125 tonnes d'encombrants et de déchets ménagers ont été collectés, 51 tonnes de déchets verts, 332 batteries, 204 pneus et 132 véhicules hors d’usage (VHU) ont été retirés lors de ce ramassage géant. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Sly/www.imazpress.com)