Le Salon de la Maison marque son retour pour une 35e édition du samedi 27 avril au dimanche 5 mai 2024, à la Nordev, à Saint-Denis. Les professionnels de la construction, de la rénovation, de l'aménagement et de la décoration auront l'occasion de faire découvrir au public réunionnais leurs produits et services, leurs nouveautés et leurs projets. Nous publions le post de la ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : ks/www.imazpress.com)