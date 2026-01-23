Saint-Denis : le chef-lieu labellisée comme ville touristique

La ville de Saint-Denis a été reconnue comme commune touristique de par son patrimoine culturel, paysager et événementiel pour les publics locaux, nationaux et internationaux. À l'occasion, une conférence s'est tenue le vendredi 23 janvier 2026 pour présenter les actions visant à structurer son attractivité, du centre-ville au front de mer en passant par les quartiers du haut du territoire. Ce moment a permis à la maire du chef-lieu d'évoquer les enjeux de cette reconnaissance et les perspectives de développement de la ville.

Ce 6 janvier 2026, l’État a attribué, par arrêté préfectoral, la dénomination de “Ville touristique” à la commune de Saint-Denis pour une durée de 5 ans.

Cette distinction n’est pas automatique mais est fondée sur des normes précises appliquées par le code du tourisme pour l’ensemble des villes de France.

A Saint-Denis, une étude menée en 2025 a permis de recenser plus de 13.500 lits touristiques sur le territoire communal : "Il s’agit du double de ce qui est réglementairement exigé aux communes pour pour voir cette labellisation de ville touristique. C’est une ville qui vit du battant des lames jusqu’au sommet des montagnes avec un capitale écologique, touristique et patrimoniale qui est forte”, affirme Ericka Bareigts.

La ville de Saint-Denis occupe la troisième place des villes équipées en chambres. “On est une ville touristique, on est dans le top 3”, affirme fièrement Ericka Bareigts.

Sur les hébergements, la ville a obtenu 3 points. Depuis 2022, pour les touristes extérieurs et en volume de nuitées, la ville a grimpé d’une marche et est maintenant devant la ville de Saint-Pierre. “L’objectif c’est d’être premier” déclare la maire de la ville de Saint-Denis. L’OTI est classé en catégorie 1.

- Le développement du tourisme d’affaires sur le territoire -

Le tourisme d'affaires est un atout majeur de la ville de Saint-Denis. De nombreux projets sont en cours, comme l’établissement Rontaunay, et des opérateurs ayant des "projets prometteurs" pour la filière du tourisme sont présents. "Un autre projet original et ambitieux est en cours situé sur le Bas-de-la-rivière à destination de plusieurs générations", détaille la maire.

Les événements et manifestations organisés par la municipalité de Saint-Denis permettent d’accueillir des centaines de milliers de personnes sur l’ensemble d’une année.

"C’est évident que nous portions le drapeau d’une ville animée, d’une ville riche, d’une ville artistique", estime la maire de Saint-Denis.

L’art et la culture locale sont des éléments précieux pour l’attraction de la ville et de l’île. "L’hôtel de ville, le Grand Marché sont des endroits qui ont connu des travaux permettant d’accueillir le public. Les grandes bâtisses privées font l'objet de projets comme la Maison Timol", détaille la commune.

Le tourisme passe aussi par l’art de bien manger et la valorisation des tables d’exceptions de la ville. “Les tables réunionnaises et de Saint-Denis, c’est 182 restaurants et structures assimilées”, affirme Ericka Bareigts.

Plus de cinq maîtres restaurateurs, labellisés comme tels, et qui pratiquent leur passion dans des établissements référencés au concours national de “Bonne table” sont présents. Le Food Festival ou encore Table Gourmande sont des rassemblements qui ravivent les papilles des locaux et touristes.

- Le développement touristique étendue sur tout le nord de l’île -

La pérennisation du domaine touristique local passe par le développement de l’information, de la communication vers les touristes locaux et étrangers. Hermann Sambenoun, vice-président de la Cinor et président de l’office de tourisme intercommunal annonce donc que deux nouveaux bureaux dans les hauts de Saint-Denis vont ouvrir afin de faciliter la circulation des informations essentielles pour les visiteurs. Des conseils et des réservations à distance y seront proposés pour répondre aux nouveaux modes de consommation des visiteurs.

Le deuxième objectif vise à développer l’offre touristique via l’animation, la commercialisation et la promotion des prestations touristiques pour le territoire.

“Il nous faut travailler en étroite collaboration avec les acteurs touristiques de notre territoire puisque ce sont eux qui sont en contact direct avec les touristes”, précise le directeur de l’office de tourisme.

Des temps d’échanges et de rencontres vont être organisés entre les acteurs touristiques du territoire. L’autre aspect du développement du tourisme est d’accroître la communication pour promouvoir les offres touristiques de la zone nord en utilisant différents canaux de communication.

meb/www.imazpress.com / [email protected]

