Un forum d’insertion professionnel à Saint-Denis

Ce mercredi 23 août 2023, la ville de Saint-Denis organise, de 8h à 12h, un forum d'insertion pour les métiers de l'engagement Place Sir Seewoosagur Ramgoolam (devant l'entrée du Jardin de l'état) à Saint-Denis. Ce forum vise à offrir aux demandeurs d’emploi "une réelle opportunité de trouver en un seul et même site, et le temps d'une demi-journée, les acteurs économiques dans le domaine des métiers de l’engagement et ainsi découvrir les offres possibles sur des postes vacants ou en devenir." a déclaré la municipalité (Photo: illustration rb/www.imazpress.com)