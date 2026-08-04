Saint-Leu : distribution d'eau interrompue dans plusieurs rues de la commune

Des travaux de lavage et de désinfection du réservoir Petite Ravine sur la commune de Saint-Leu vont avoir lieu ce mercredi 12 août 2026. La distribution en eau sera interrompue à partir de 6h. (Photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)
Selon le communiqué de presse de Derichebourg Aqua Océan Indien, les secteurs suivants sont concernés :
Rue Georges Pompidou
Avenue des Artisans
Avenue des Pongames
Rue de l’Océan Indien
Rue des Palmistes
Rue des Amirantes
Pointe des Châteaux
Et toutes les voies adjacentes
D’autres secteurs peuvent être impactés par des baisses de pression voire des manques d’eau pendant la durée de l’intervention :
Rue des Cocotiers
Rue Georges Pompidou
Les Colimaçons
Rue Jean Baptiste de Villèle
Rue Leconte Delisle
Rue du commandant Cousteau
Secteur La Fontaine
Chemin de la Surprise
Chemin des Jacquiers
Chemin Duguet
CD 13 Etang
Chemin Diale
Sentier de la Salette
Bras Mouton
Chemin Mutel
Rue Roland Garros
Et toutes les voies adjacentes
La remise en service se fera progressivement à partir de 18h00.