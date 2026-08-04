Saint-Leu : distribution d'eau interrompue dans plusieurs rues de la commune

Des travaux de lavage et de désinfection du réservoir Petite Ravine sur la commune de Saint-Leu vont avoir lieu ce mercredi 12 août 2026. La distribution en eau sera interrompue à partir de 6h. (Photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Selon le communiqué de presse de Derichebourg Aqua Océan Indien, les secteurs suivants sont concernés :

Rue Georges Pompidou

Avenue des Artisans

Avenue des Pongames

Rue de l’Océan Indien

Rue des Palmistes

Rue des Amirantes

Pointe des Châteaux

Et toutes les voies adjacentes

D’autres secteurs peuvent être impactés par des baisses de pression voire des manques d’eau pendant la durée de l’intervention :

Rue des Cocotiers

Rue Georges Pompidou

Les Colimaçons

Rue Jean Baptiste de Villèle

Rue Leconte Delisle

Rue du commandant Cousteau

Secteur La Fontaine

Chemin de la Surprise

Chemin des Jacquiers

Chemin Duguet

CD 13 Etang

Chemin Diale

Sentier de la Salette

Bras Mouton

Chemin Mutel

Rue Roland Garros

Et toutes les voies adjacentes

La remise en service se fera progressivement à partir de 18h00.