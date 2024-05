L’Union départementale des sapeurs-pompiers va tenir son congrès

Ce dimanche 12 mai 2024, de 10h à 17h30, le front de mer de Saint-Paul, sur le Quai Gilbert, se transformera en un village dynamique dédié aux sapeurs-pompiers, "offrant au public une occasion unique de découvrir le quotidien héroïque de ces professionnels dévoués" annonce le Sdis dans u communiqué publié ce lundi 6 mai 2024. Organisé par l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, ce 3ème congrès vise à rapprocher les citoyens des héros du quotidien par une série d’activités éducatives et interactives. Nous publions ci-dessous le communiqué du Sdis (Photo Sdis)

La journée débutera par une cérémonie officielle à 10h00, incluant une revue des troupes et des discours par des officiels, suivie par la remise des médailles fédérales et des insignes aux animateurs des sections de jeunes sapeurs-pompiers. Le public pourra également assister à un défilé impressionnant des jeunes sapeurs-pompiers et de véhicules d’intervention.

L’après-midi sera rythmée par diverses démonstrations, incluant une manœuvre des jeunes sapeurs-pompiers à 14h00, une simulation de secours routier à 14h30, ainsi qu'une démonstration de l’unité spécialisée cynotechnique à 15h15. Le programme inclut également un parcours professionnel adapté à 15h30, illustrant les compétences et le dévouement des sapeurs-pompiers.

Toute la journée de 10h à 17h30, le village proposera des animations continues pour tous les âges, incluant des expositions de véhicules et de matériel, des informations sur l’engagement citoyen en tant que sapeur-pompier volontaire, et diverses activités ludiques telles qu’un parcours sportif, chamboule-tout à la lance, et une initiation aux gestes de premiers secours.

Josselin Myrtho, président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers, déclare : "nous sommes fiers d’offrir cette occasion de mieux connaître les sapeurs-pompiers et d'apprécier leur contribution essentielle à la sécurité de notre communauté. Nous vous invitons à nous rejoindre en famille et à participer à cette journée pleine de découvertes et de divertissement."