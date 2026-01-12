À retenir ce soir : taxe sur les alcools forts, tensions à Miel Vert, des magistrats à la Cour d'appel et décès de Rolland Courbis

Bonsoir La Réunion - À la une de ce lundi 12 janvier 2026 : - Taxe sur les alcools forts : le gouvernement dépose un amendement étendant la hausse à l'ensemble des Outre-mer - Miel Vert au Tampon : échanges tendus avec les forains, la mairie dénonce des actes violents à l’encontre des agents communaux - Cour d'appel de Saint-Denis : 26 magistrats et 29 greffiers supplémentaires pour La Réunion d'ici 2027 - Rolland Courbis, figure historique du football français, est mort à l’âge de 72 ans - Taxe sur les alcools forts : des députés proposent la création d'un fonds spécifique, le Département dénonce un amendement "de l'hypocrisie"

Le gouvernement ouvrirait-il la voie à une nouvelle surtaxation du rhum ? C'est en tout cas ce qu'annonce le sénateur et ancien ministre des Outre-mer, Victorin Lurel. L'exécutif a déposé un amendement étendant la hausse des taxes sur le rhum à tous les départements d’Outre-mer, dont La Réunion. Et ce, alors que la commission des finances a retoqué l'amendement Fouassin pour une taxe sur les alcools forts.

Un forain de Miel Vert au Tampon s'est retranché dans son camion ce lundi 12 janvier 2026. Selon nos informations, il aurait vu son matériel déplacé par la municipalité. Après négociations, il aurait finalement accepté de sortir de son véhicule et d'entamer des discussions. La municipalité se défend, expliquant que "dans un souci de sécurité les services communaux ont procédé au retrait des engins appartenant à des forains occupant illégalement le domaine public communal" et dénonce des actes violents à l’encontre des agents communaux. Une plainte va être déposée.

À l’occasion des rentrées solennelles des juridictions, Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait un point sur les effectifs supplémentaires affectés au sein des 36 cours d’appel et des 164 tribunaux judiciaires de France. Ainsi, ce seront 26 magistrats et 29 greffiers supplémentaires qui seront attribués à la Cour d'appel de Saint-Denis d'ici 2027.

Rolland Courbis, ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille et chroniqueur radio sur RMC, est mort à l’âge de 72 ans, a annoncé la station, lundi 12 janvier. "Rolland Courbis s’est éteint cette nuit à cinq heures du matin", a annoncé sur l’antenne de RMC Karim Nedjari, le directeur général de RMC, où Rolland Courbis officiait à l’antenne depuis 2005.

Alors que le gouvernement a déposé un amendement étendant la hausse des taxes sur le rhum à tous les départements d’Outre-mer dans le cadre de l'examen du PLF 2026, des députés de gauche dont Karine Lebon, Jean-Hugues Ratenon, Emeline K/Bidi, Perceval Gaillard, et Frédéric Maillot ont à leur tour déposé un amendement pour le compléter. Ils proposent la création d’un fond spécifique où serait versé le produit de la taxe, qui serait réservé uniquement à la lutte contre l’alcoolisme, et le lancement d’une étude d'impact afin de s’assurer que les transferts ne se font pas des alcools fort locaux aux alcools forts extérieurs.