Rolland Courbis, figure historique du football français, est mort à l’âge de 72 ans

Rolland Courbis, ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille et chroniqueur radio sur RMC, est mort à l’âge de 72 ans, a annoncé la station, lundi 12 janvier. "Rolland Courbis s’est éteint cette nuit à cinq heures du matin", a annoncé sur l’antenne de RMC Karim Nedjari, le directeur général de RMC, où Rolland Courbis officiait à l’antenne depuis 2005.

Natif de Marseille, Courbis avait débuté sa carrière comme défenseur avant de se reconvertir au poste d’entraîneur, se faisant remarquer par sa gouaille et son style sanguin. En tant que joueur, il a été champion de France en 1972 avec l’Olympique de Marseille, et en 1978 et 1982 avec l’AS Monaco.

Sur le banc, Rolland Courbis a notamment été jusqu’en finale de Coupe de l’UEFA, perdue face à Parme, et vice-champion de France avec l’Olympique de Marseille en 1999. Il a également officiait sur les bancs des Girondins de Bordeaux, de Montpellier, ou encore du RC Toulon à la fin des années 1980.

Au cours de sa carrière, Rolland Courbis a été impliqué dans plusieurs affaires judiciares. Il a notamment été condamné en avril 1997 à deux ans de prison, dont six mois ferme, pour fraude fiscale dans l’affaire de la caisse noire du SC Toulon. A Marseille, dans l’affaire des comptes de l’OM, il a été condamné en appel en 2007 à deux ans de prison ferme et à 200.000 euros d’amende.

AFP