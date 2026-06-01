Saint-Paul : privés de réseau, des riverains bloquent la circulation, l'opérateur promet une solution provisoire

Ce lundi 1er juin 2026, un mouvement de protestation a entraîné le blocage de la circulation au niveau du quartier Laperrière, secteur de La Tour des Roches à Saint-Paul. Les habitants exprimaient leur mécontentement en raison d’une panne prolongée des réseaux de téléphonie et d’internet, constatée depuis le mois d’avril. L'opérateur Orange a annoncé la mise en place d’une solution provisoire permettant le rétablissement du réseau dès ce mardi en fin de journée. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Dès les premières heures de la mobilisation, l’adjoint de quartier, Édie Sophie, accompagné de la Direction des infrastructures de la Ville de Saint-Paul, s’est rendu sur place afin d’échanger avec les riverains et d’écouter leurs préoccupations", assure la commune.

Les manifestants ont demandé à rencontrer les représentants des opérateurs concernés afin d’obtenir des explications précises sur l’origine de la panne ainsi que des garanties quant au rétablissement du service.

"À 11h00, des représentants d’EDF et d’Orange sont intervenus sur site pour répondre aux interrogations des habitants et présenter les solutions envisagées", explique la ville.

- Une panne causée par des dégâts sur les infrastructures -

Selon les explications fournies par Orange, "l’interruption des services de téléphonie et d’internet est la conséquence du passage d’un camion ayant arraché plusieurs câbles et poteaux du réseau télécoms".

L’opérateur a annoncé la mise en place d’une solution provisoire permettant le rétablissement du réseau dès le mardi 2 juin en fin de journée.

"La réparation définitive nécessite toutefois des travaux complémentaires. En raison de la proximité d’une ligne électrique haute tension, le poteau télécom endommagé ne peut être simplement rehaussé. Son déplacement est donc nécessaire", précise la ville.

"Cette intervention est aujourd’hui conditionnée à l’accord d’un propriétaire privé pour l’implantation d’un nouveau poteau. La ville de Saint-Paul s’est engagée à faciliter les démarches afin d’obtenir cet accord dans les meilleurs délais et permettre la réalisation des travaux définitifs."

"À l’issue des échanges et des engagements pris par les opérateurs, le barrage a été levé en fin de matinée par les manifestants. La ville de Saint-Paul demeure pleinement mobilisée aux côtés des habitants et poursuivra son rôle de coordination afin que le rétablissement du réseau soit assuré dans les meilleurs délais", conclut-elle.

