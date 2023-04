Bilan satisfaisant pour l'organisation du Salon du Jardin et du Paysage

Le Salon du Jardin 2023 s’est tenu le week-end du vendredi 31 mars au dimanche 02 avril 2023 au Jardin d'Eden, sur le site des Grands Arbres à Saint-Paul. Cet événement incontournable pour tous les passionnés de jardinage et d'horticulture a réuni une grande variété d'exposants spécialisés dans ces domaines ainsi que dans la formation, le matériel de jardin et l'artisanat. Nous relayons ci-dessous leur communiqué. (Photos : salon du jardin)

Le Salon du Jardin et du Paysage 2023 affiche + 17 % de visiteurs par rapport à l'édition précédente. Il s'est déroulé au sein du Jardin d'Eden a tenu toutes ses promesses.



Les organisateurs (ILOP - UNEP & UHPR) espéraient passer la barre symbolique des 3000 visiteurs (contre 2680 en 2022).



Sur un nouvel espace au sein du Jardin d'Eden, en lien avec la thématique du Salon, une soixantaine de stands ont permis aux milliers de visiteurs d'acheter des fleurs et toutes sortes de végétaux mais aussi de pouvoir tester du matériel de jardinage.



L'assemblée générale des entreprises du paysage (UNEP) s'est également tenue durant ces 3 jours en présence de Laurent Bizot le Président de l'union nationale.



De nombreuses conférences pro ou Grand public ont eu lieu ainsi que des démonstrations de matériel ou d'intervention. De multiples démonstrations et dégustations ont été proposées, au plus grand bonheur des visiteurs.



Sous un soleil radieux, cette seconde édition du Salon du Jardin affiche donc un clair succès au vu des résultats obtenus par rapport à l’an passé. Le potentiel de cet événement est grandissant, ce qui ravit les passionnés et professionnels de jardinage.

Rendez-vous est donné pour une 3ème édition du Salon en 2024