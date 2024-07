En prévision de l'arrivée de la houle, et par mesure de prévention, le filet a été retiré sur la plage de Boucan Canot. Par conséquent, la baignade et les activités nautiques sont interdites jusqu’à nouvel ordre. La flamme rouge a été hissée. La baignade sera à nouveau possible une fois les conditions redevenues favorables. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo : Saint-Paul)