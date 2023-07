Braderie, manèges, spectacles : Saint-Paul fait la fête

Ce samedi 8 juillet 2023 marque officiellement le début des vacances scolaires. Enfin de démarrer cette période de congé sur les chapeaux de roues, la ville de Saint-Paul accueille depuis jeudi 6 juillet les célèbres Fêtes de juillet. Ce rendez-vous annuel qui habite le centre-ville et le parc Expobat de la ville occupent "une place majeure" sur la scène culturelle de Saint-Paul. Une programmation festive à l’effigie de la braderie, de la fête foraine et du traditionnel feu d’artifice du 14 juillet. Les différentes animations seront disponibles jusqu’au dimanche 16 juillet (Photo: sly.www.imazpress.com)

Le coup d’envoi est lancé : et comme chaque année, les commerçants et les forains prennent respectivement possession du centre-ville et du parc Expobat de Saint-Paul dans le cadre des manifestations des fêtes de juillet. Depuis le jeudi 6, étals, stands et manèges accueillent les visiteurs venus des quatre coins de l’île.

Croisé ce vendredi après-midi, la famille Thomas traîne le pas, le long de la rue Marius et Ary Leblond. Venue tout droit de Saint-Pierre, cette famille de trois membres vient chaque année à la braderie de Saint-Paul. Leur objectif : "découvrir et dénicher de bonnes affaires".

Présente sur la scène culturelle de la ville depuis de nombreuses années, en 2024 les fêtes de juillet fêteront leur soixantième anniversaire. "C'est le docteur Serveaux, alors maire de Saint-Paul, qui a fait voter une délibération en 1964 pour que des fêtes grandioses aient lieu" a rappelé ce vendredi Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul.

- Manifestation commerciale la plus grande de l’île -

Le succès de cet événement festif n'a pas jamais été démenti depuis quatre décennies. Tous les ans, 350.000 personnes viennent sur le territoire de la commune pour visiter les 470 emplacements d'exposants. Parmi les commerçants, le gérant du Le Mirage de Saint-André détient un stand de prêt-à-porter "on a du mal à écouler nos stocks, c’est pour cela qu’on a décidé de participer à la plus grande braderie de l’île. On fait des prix cassés allant de 14.99 à 19,99 euros " nous déclare-t-il.

"C'est un événement économique, les commerçants réalisent une partie de leur chiffre d'affaires lors de ces fêtes, et les clients peuvent faire de bonnes affaires. c'est important puisque la situation économique n'est pas facile, mais c'est aussi un événement culturel " souligne le maire saint-paulois.

Grande nouveauté cette année, les fêtes de juillet accueillent le marché aux fleurs dans le marché couvert de Saint-Paul. Situé au 59 rue Marius et Ary Leblond, les couleurs et senteurs des anthuriums, orchidées et roches volcaniques aménagées en abri à fleurs, s’entremêlent.

- 11 jours de festivités -

Véritable vitrine pour les multiples artistes locaux et des îles voisines, ces 11 jours de fête occupent "une place majeure" sur la scène culturelle de Saint-Paul. Pour l’occasion, plusieurs animations et concerts auront lieu tant au centre-ville que dans le parc Expobat de la ville.

"Les meilleurs artistes de La Réunion et de Saint-Paul, se produisent au Parc Expobat" ajoute Emmanuel Séraphin. "Nous aurons aussi la journée des seniors le jeudi 13 juillet et il y aura le traditionnel feu d'artifice sur le front de mer le vendredi 14 juillet" énumère le maire de Saint-Paul. Regardez

Retrouvez l’entièreté des programmations des fêtes de juillet ici

-1,2 kilomètre d’espaces de stands -

La braderie couvre les rues Marius-et-Ary-Leblond, Suffren, Leconte-De-Lisle et du Commerce. Ainsi, afin de maintenir l’ordre et d’accueillir les visiteurs dans de bons uniformes, 140 agents municipaux sont mobilisés dans la "ville d’Art et d’Histoire .

Si 1,2 kilomètre d’espaces dédiés est dédié aux stands et aux commerçants, plusieurs rues et parkings sont fermés à la circulation et au stationnement. À noter que pour fluidifier la circulation, les rotations de Kar'Ouest seront doublées pour permettre "aux visiteurs venant des quartiers d'utiliser les transports en commun.

Retrouvez toutes les rues fermées à la circulation juste ici

La braderie dans le centre-ville attire un nombre important de visiteurs et les manèges font la joie des marmailles. Regardez

Si certains commerçants déplorent le manque d’affluence ces deux premiers jours de fête, d’autres restent optimistes pour les jours à venir Les fêtes se termineront le dimanche 16 juillet.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com