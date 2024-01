Francofolies 2024 : les premiers noms sont tombés

Rendez-vous du 3 au 8 septembre 2024 pour la 3e édition des Francofolies de Saint-Paul, dont la première partie de la programmation a été dévoilée ce mardi (Photo D.R.)

Ambiance Francofolies un peu avance ce mardi 23 janvier, et pour cause, une partie de la programmation de la septième édition - et la 3e sur Saint-Paul - qui se déroulera du 3 au 8 septembre a été dévoilée.

Les 15 premiers noms ont été avancés à l’occasion d’un jeu de devinettes et ce sont Mentissa, Bon Entendeur, SCH, Oussanoussava, Jeanne Added, Eddy de Pretto, Aleksand Saya, Olivia Ruiz, Caravan Palace, Yamê, Adèle Castillon, Julien Granel, Zily, Clara Ysé et Dub Inc. qui animeront le festival ! À noter que le cari feu de bois fera son retour au Ron Batay Coq de la Saline-les-Bains le dimanche 8 au matin.

Sans surprise, la ville de Saint-Paul accueillera la manifestation puisque le partenariat avec la commune a été renouvelé pour une durée de trois ans.

Pour rappel, la première édition qui avait eu lieu en 2022 dans la ville de l’Ouest avait accueilli pas moins de 17 000 festivaliers. Les Francofolies surfent donc sur la vague d’un succès qui ne se dément pas et ont su en parallèle évoluer au fil des ans pour passer à 5 jours de festivités sur le site principal de la clairière à la Saline les Bains certes, mais aussi et surtout en délocalisé hors les murs notamment au Téat Plein Air, Lespas, dans les bassins de vie et les écoles comme Carosse.

Et ce avec le soutien indéfectible de nombreux partenaires tels Zeop, la Région, l’OTI Ouest, Bourbon palot, le CNM, la Sacem, Blabla Prod, TV5 Monde, Scènes Australes…

Emmanuel Séraphin et Jérôme Galabert l’assurent, un énorme travail a été mené avec les associations, le voisinage, les riverains pour faire de ces 5 jours un moment magique pour tous en accord avec le crédo de la ville qui est : « La culture pour tous ! « La culture est notre plat de résistance par excellence, car on en a besoin pour rêver et vibrer », conclut Patricia Profil en charge de la Culture à la Région.

La billetterie est d’ores et déjà ouverte sur https://francofolies.re et rendez-vous en juin pour la suite de la programmation.

• Inouïs du Printemps de Bourges 2024 : auditions régionales ce vendredi

Ils sont 5 artistes locaux émergents issus d’univers différents à auditionner pour les Inouïs du Printemps de Bourges 2024. Âmme, Claudio Rabe, Taba!, Waterskrew (dont ce sera la première fois sur scène), Emma Nona se produiront donc ce vendredi soir sur la scène du Kerveguen à Saint-Pierre.

Des concerts captés et qui seront défendus en national devant un jury de professionnels à partir de mi-février. Il faut savoir que ces auditions se dérouleront simultanément en métropole, au Québec, en Belgique et en Suisse jusqu’au 10 février. Petite particularité pour La Réunion, l’organisation en amont ce jeudi d’un après-midi coaching scénique, stratégie développement et conseils techniques dispensés par deux conseillers venus exprès pour l’occasion de métropole.

À l’issue des auditions, deux artistes maximum - ou aucun - seront sélectionnés pour les prochains Inouïs du Printemps de Bourges. Un bel engouement parce qu’à la base ils étaient 90 groupes inscrits pour 5 artistes retenus mi-décembre par un jury de professionnels et d’artistes.

Les Inouïs du Printemps de Bourges constituent un véritable tremplin - et le premier à l’échelle nationale - pour ces artistes émergents dont le leitmotiv est d’oser encore et encore, à l’image de Claudio Rabe et d’Emma Nona déjà inscrits l’an dernier et du coup sélectionnés cette année.

À noter que l’entrée pour assister aux auditions est libre mais sur invitation et qu’à cette heure, près de 300 invitations ont été retirées. Rendez-vous donc ce vendredi 26 janvier, à 19h, au Kerveguen.

vw/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com