Grégory Payet représentera La Réunion au concours des Petits champions de la lecture

Ce lundi 19 juin 2023, le maire de Saint-Joseph Patrick Lebreton, a accueilli en mairie le jeune Grégory Payet, ses parents et une partie de l’équipe pédagogique de l’école de Parc à Moutons. A 11 ans, Grégory a franchi, avec brio, toutes les étapes du concours "les Petits Champions de la lecture". Il participera à la finale le mercredi 28 juin prochain.

Très bientôt, il représentera sa ville, la plus australe de l’Union Européenne, son île et l’ensemble des outre mers pour la finale Nationale des Petits Champions de la lecture juin, sur la scène de la Comédie-Française à Paris.



Cette rencontre "fut aussi l’occasion de saluer et de remercier les équipes pédagogiques de l’école de Parcs à Moutons et celles des autres écoles participantes pour leur engagement et leur investissement dans la préparation et l’entraînement des élèves" écrit la mairie.

La Médiathèque du Sud Sauvage a apporté son soutien en mettant à disposition ses murs, ses moyens logistiques et ses équipes pour préparer les élèves. Du 13 février au 5 mars 2023, un créneau par semaine a été mis en place pour les entraînements à la lecture à haute voix, conseils et enregistrements.

"Une synergie qui a porté ses fruits puisque Gregory sera le seule représentant des Outre-Mers pour la grande finale" conclut la mairie.



