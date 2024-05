Le Trail urbain de l'Ecocité entre La Possession et Saint-Paul

Le Trail urbain de l'Écocité revient pour une deuxième édition le samedi 15 juin 2024. Une course de 25km, un relais par équipe de cinq sur 25km et une randonnée de 5km traverseront les communes de La Possession, du Port et de Saint-Paul. Il est encore possible de s'inscrire pour y participer. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo d'archives : www.imazpress.com)

Le départ aura lieu sur la Place Festival, à La Possession, à 7h.

Prix d'un dossard : 5 euros. Le lien pour s'inscrire : Trail Urbain de l'Écocité