Nouvel an Gadiamb : la ville de Saint-Paul se prépare pour la Saint-Sylvestre

Plus de 30.000 personnes attendues sur les plages

La ville de Saint-Paul se prépare pour les festivités du Nouvel an. En effet, ce dimanche 31 décembre 2023, entre 30 et 40.000 Réunionnais sont attendus sur les plages de l'ouest pour célébrer la nouvelle année. La commune fait donc le point ce mardi sur la sécurité, la prévention, mais aussi les interdictions qui s'appliqueront à la Saint-Sylvestre (Photo sly/www.imazpress.com)

"Ce Nouvel an Gadiamb, que nous accompagnons, fait qu'il y aura une concentration de personnes sur les plages. Nous ne recommandons pas d'amener des feux d'artifices ou des pétards, car c'est un milieu extrêmement sensible" rappelle Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul. "On peut faire la fête sans ça. Cela évitera des accidents, mais aussi de polluer le lagon" dit-il.

La mairie recommande par ailleurs de vérifier les restrictions de circulation avant de se rendre dans l'ouest. "A 15 heures, des rues seront en sens unique. La circulation entre l'avenue de la mer et le long des plages sera en sens unique" prévient Emmanuel Séraphin.

"Il faut que des espaces soient dégagés pour la circulation des pompiers. La fourrière interviendra si des voitures sont stationnées sur la voirie" prévient l'édile.

Entre 30 et 40.000 personnes sont attendues sur les plages de l'ouest. "Près de 300 personnels de sécurité seront mobilisés, des jets-skis circuleront, la gendarmerie sera présente pour prévenir tout incident. Mais il faut aussi que chacun se gère" estime Emmanuel Séraphin.

La commune appelle par ailleurs chaque habitant à prendre en charge ses déchets.

"Quand on amène des déchets, on les ramène chez soi. On distribuera aussi un nombre de sacs poubelles pour que chacun gère ses déchets. Tamarun fera enfin un travail considérable le matin du 1er janvier pour que la plage puisse repartir sur une activité normale" conclut le maire.

