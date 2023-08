Remise des prix du concours jardins et balcons fleuris à Saint-Paul

Du 1 juin et 31 juillet 2023 a eu lieu à Saint-Paul la 13ème édition du concours "Jardins et balcons fleuris". Après des jours de visites et de délibérations, ce samedi 19 août 2023 la ferme Ichabe de Saint-Paul, a accueilli les six lauréats du concours qui ont été récompensés d’un bon d’achat. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo : ville de Saint-Paul)

Les élu·es du Conseil Municipal, les Adjoint·es, Nila Radakichenin, Alexis Poïnin-Coulin, la Conseillère Municipale, Mélissa Cousin, et le conseiller municipal, Jean Marceau, membres du jury, participent à la remise des prix. Les participant·es reçoivent un bon d’achat pour acquérir du matériel ou des plantes afin d’agrémenter leur jardin.

- Les lauréats du concours Jardins et balcons fleuris -

Catégorie Balcons

1er prix : Daisy Vaitilingom, Bon d’achat de 300 euros

2ème prix : Emmanuelle Palinegada, Bon d’achat de 200 euros

Catégorie cours individuelles

1er prix : Guy et Daisy Catouaria, Bon d’achat de 300 euros

2ème prix : Gitane Ligdamis, Bon d’achat de 200 euros

3ème prix : Jean-Michel et Evelyne Themyr, Bon d’achat de 100 euros

Catégorie Professionnels /Associations

1er prix : Association Santa Amis des Séniors-Plateau Caillou, Bon d’achat de 300 euros

- Mobilisation citoyenne pour l’environnement -

Cette année, 13 familles ont participé à cette nouvelle édition (catégories balcons : 2, catégories cours individuelles : 10, catégories professionnels/associations : 1). Pour beaucoup d’entre elles, le jardinage constitue une réelle thérapie, leur apportant du bien-être, de la sérénité. Ce concours valorise et met en lumière les citoyens qui révèlent leurs talents de jardinier, de paysagiste, qu’ils soient amateurs ou confirmés dans leur domaine.

Bien plus que leur propre jardin que ces personnes font rayonner, elles mettent aussi en lumière tout un quartier ou tout un immeuble. Le jardin kréol représente une tradition, un héritage culturel, un patrimoine que nous devons conserver et c’est justement pour encourager les Saint-Paulois à perpétuer cette tradition que Saint-Paul, terre attractive mais aussi écologique a mis en place ce concours.

- Ambitieux plan 100 000 arbres -

Les Réunionnais, et ces habitants de Saint-Paul en particulier, ont toujours pris soin de végétaliser leurs cours, leurs espaces extérieurs à travers leurs jardins kréol, leur balcon ou encore le devant de leurs maisons. Ces actions citoyennes ont des conséquences positives pour l’environnement quand il s’agit de végétaliser les espaces plutôt que de les artificialiser.

C’est le sens du déploiement d’actions volontaristes pour lutter contre le changement climatique. La poursuite de l’ambitieux Plan 100 000 arbres, de l’aménagement paysager et touristique de la ravine Bernica et la création d’îlots de fraîcheur en végétalisant les zones urbanisées illustrent cette stratégie en faveur de la préservation de la biodiversité locale.

En complément de ces actions, la mobilisation citoyenne et des professionnels sont des leviers indispensables pour relever le défi de la transition écologique sur le territoire. Le concours Jardins et balcons fleuris marque cette ambition centrale.