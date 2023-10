Saint-Paul : 130 vélos et trottinettes électriques déployés dans la ville

50 vélos et 80 trottinettes électriques sont maintenant accessibles en libre-service, de Trou d'eau jusqu'au Centre Hospitalier Ouest Réunion. "Saint-Paul, seule Ville d’Outremer labellisée Territoire Vélo, renforce donc les offres de mobilités douces" commente la mairie saint-pauloise ce lundi après 30 octobre 2023 dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : mairie de Saint-Paul)

Pour lancer cette nouvelle offre de location courte durée, un défilé de vélos et de trottinettes électriques a eu lieu entre Boucan Canot et le centre-ville de Saint-Paul.

Un bel exemple d’engagement citoyen pour bâtir une commune plus verte, plus durable et plus écologique auquel a participé la Conseillère municipale déléguée aux mobilités douces, Mélissa Cousin, ce samedi 28 octobre 2023.

120 vélos électriques, 120 à 130 trottinettes et 50 à 60 scooters en 2024

"Ce nouveau service innovant offre à nos concitoyens une alternative pratique et écologique à la voiture individuelle. Nous rendons ces options de mobilité verte encore plus accessibles à tous", précise l’élue depuis la Grotte du Peuplement.

La Municipalité salue l’arrivée des opérateurs, Cirkul et Zwav, nouvellement implantés dans la commune.

De plus, 30 scooters électriques seront déployés en décembre. C’est une première à La Réunion. Il sera alors possible d’emprunter ces nouveaux moyens de transport écologiques et efficaces.

Une deuxième phase prévoit d’ailleurs d’élargir en 2024 cette flotte à 50 à 60 scooters électriques, 120 vélos et presque autant de trottinettes.