Saint-Paul: 6e édition du Zetwal Dann Zié pour les amateurs d'astronomie et d'espace

Ce samedi 20 avril 2024, les amateurs d'astronomie et d'espace pourront se retrouver à l'occasion de la 6e édition de Zetwal Dann Zié, au gymnase Joseph Win-Lime, à Saint-Paul. De 14h à 17h, des stands seront présents pour sensibiliser à l'environnement et au développement durable. Des ateliers interactifs en compagnie d'astronome et de spécialistes de l'espace, des spectacles de danse et un concert sont prévus pour animer le début de soirée jusqu'à 19h. Enfin, l'évènement se clôturera par l'observation des étoiles et un atelier photo du ciel, jusqu'à 23h. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo : wwww.imazpress.com)