Vac Ados à Saint-Paul : des ateliers et des initiations aux métiers

Dans le cadre de Vac’Ados, 200 adolescents ont participé à des ateliers numriqsues, photos et vidéos ainsi qu'à des initiations au métier de DJ qui ont eu lieu dans les six bassins de vie de la commune de Saint-Paul tout au long de ces vacances scolaires. "Ces activités ont permis aux ados d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances" souligne la mairie de Saint-Paul. Les Vac’Ados se termineront en beauté avec la Mega Beach Party organisée sur la plage du Cap Homard ce samedi 12 août 2023 (Photo mairie de Saint-Paul)