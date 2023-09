Saint-Paul : distribution de kits contre les rats et les mouches de fruits et légumes

"Ce mercredi 27 septembre 2023, le territoire de Saint-Paul se mobilise pour une distribution de kits raticides et de mouches de fruits et légumes de 8h à 16h dans les 6 bassins de vies du territoire." annonce la mairie saint-pauloise. L'action a lieu dans le cadre de la convention de partenariat entre la Ville de Saint-Paul et la fédération départementale du groupement de défense contre les organismes nuisibles de La Réunion (FDGDON) pour la lutte contre les nuisibles (Photo d'illustration)

Les distribition ont lieu jusqu'à 12h et reprendront ensuite de de 13h à 16h sur les sites suivants :

- jardin de l’Hôtel de Ville de Saint-Paul

- mairies annexes de la Saline les Bains, Saint-Gilles les Hauts, Bois de Nèfles, la Saline, le Guillaume

- Siège social de la FDGDON à Savanna : 23 Rue Jules Thirel – Cour de l’Usine de Savannah

- école élémentaire de Marla

- école Les Orangers

- Maison pour tous à Roche Plate

Pour récupérer les kits, il faut se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif d’adresse.

Pour avoir plus d’informations au 0262 45 90 51.