Saint-Paul : inauguration de la résidence pour personnes âgées Delphine Hélod

Regroupant 25 logements et conçue pour permettre aux seniors de demeurer chez eux plus longtemps, la résidence pour personnes âgées (RPA) Delphine Hélod a été inaugurée ce vendredi 17 mars 2023. Nous publions ci-dessous le communiqué que la commune de Saint-Paul (Photo : maire de Saint-Paul)

Conçue pour permettre aux seniors de demeurer chez eux plus longtemps, la résidence pour personnes âgées (RPA) Delphine Hélod offre un cadre de vie agréable et adapté, créant ainsi des conditions idéales pour bien vieillir.

Située en centre-ville de Saint-Paul, cette résidence SHLMR de 25 logements, s'établit au coeur d'un quartier vivant et varié avec vue sur l’océan.

- Une résidence où il fait bon vieillir -

L’isolement et la précarité sont deux fléaux terribles pour les gramounes. Fort de ce constat, la résidence Delphine Hélod a été conçue pour faciliter le lien social. Ces 25 logements de type LLS, logement locatif social, fruits du travail acharné de 15 entreprises, résultent d'une opérationportée par la SHLMR à la demande de la mairie de Saint-Paul.

Cela démontre l'engagement de la Commune envers le bien-être de ses aînés. Un partenariat a même été mis en place entre la Direction de l’action sociale de la SHLMR, la Ville de Saint-Paul et son Centre communal d’action sociale afin de créer des activités "à la carte" dans le local de la résidence.

- La Ville de Saint-Paul et la SHLMR accompagnent nos zarlors -

Saint-Paul, labellisée Ville santé par l’Organisation mondiale de la santé, attache une priorité particulière aux séniors. Tout au long de l’année, la Ville porte des événements qui leur sont dédiés (Semaine Bleue, Journées conviviales, Bal des séniors...).

Terre solidaire et inclusive,S aint-Paul a impulsé la création de Résidences pour Personnes Âgées sur son territoire : à l’Éperon, les Yuccas ou encore Rose de Chine.

Il s’agit avant tout d’encourager un vieillissement actif pour accompagner les plus fragiles et leurs familles. Lutter contre l’isolement permet également de construire du lien social.

C’est en cela que la SHLMR est en un acteur privilégié.

Avec plus de 28.000 logements sur 23 des 24 communes réunionnaises, la SHLMR, filiale du Groupe Action Logement, est un acteur majeur du développement du logement sur l’île de La Réunion. Leur parc accueille chaque année des familles à faibles revenus, des étudiants, des salariés mais aussi plus de 5.700 locataires de plus de 65 ans.