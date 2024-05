Saint-Paul : la communauté tamoule célèbre Muruga

Ce mercredi 22 mai 2024, le temple tamoul de Saint-Paul a célèbré Muruga, le dieu de la jeunesse et de la beauté, fils de Shiva et de Parvati. Cet événement a attiré entre 4.000 et 5.000 fidèles dans les rues de la ville. La procession du Cavadee, du temple jusqu'au lieu-dit Bouillon, a clôturé ces 10 jours de carême, avec des cérémonies et prières adressées à Muruga, symbolisé par le Vel, la lance sacrée. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Paul)