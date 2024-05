Saint-Paul : le pain fait la fête et se met dans tous ses états

Le pain est à la fête ce samedi 4 mai 2024 à Cimendef , centre des arts et de la culture, de Saint-Paul. Depuis 8h30, le public est invité a déguster un brunch créole gratuit et un concours de réalisation de macatia met en compétition plusieurs des professionnels du métier. Plusieurs animations sont également programmées jusqu'à 15h30. L'événement qui a pour objectif de mettre en lumière l’artisanat péi, est organisé en partenariat par le Territoire de l’Ouest, la ville de Saint-Paul et la Région Réunion (Photos : sly/www.imazpress.com)

"On est sur des pains d'excellence avec des mélanges et même nous réunionnais on met notre grain de sel dedans", lance Emmanuel Séraphin.

"On souhaite faire découvrir nos métiers et nos produits", explique Norbert Tacoun, président de la fédération des artisans boulangers-pâtissiers de La Réunion.

"La fête du pain c'est un moment important" dit le maire de Saint-Paul. "On consomme beaucoup même plus que dans l'Hexagone, avec du pain de qualité."

Emmanuel Séraphin met aussi l'accent sur le macatia "qui flatte nos souvenirs d'antan".

- Un secteur qui recrute -

"Boulanger est un métier noble car on nourrit la population avec du pain et c'est essentiel", ajoute Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul.

"C'est peut-être l'occasion aussi pour les demandeurs d'emploi de se renseigner", lance Norbert Tacoun.

Des emplois qui viendraient compléter les 2.800 salariés existants à ce jour pour 353 entreprises de boulangeries-pâtisseries à La Réunion.

Pour rappel, la fête du Pain a été lancée pour la première fois en 1996 à l’initiative du ministère de l’artisanat. Elle se tient tous les ans vers le 16 mai, date de la Saint-Honoré, patron des boulangers.

