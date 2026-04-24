Saint-Paul : le Salon du Livre Péi est lancé

Ce jeudi 23 avril 2026, la ville de Saint-Paul a donné le coup d’envoi de la 6ème édition du Salon du Livre Péi au CREPS. Un moment convivial, marqué par l’inauguration officielle ainsi que par l’annonce des lauréats du prix In bébèt Livr (Photo ville de Saint-Paul)

Dans la catégorie Marmaye (jeunesse) : Dominique Tellier, pour "Tibouchon sa lé gayar !", illustré par Sébastien Pelon (éditions Orphie)

Dans la catégorie Granmoune (adulte) : Sahara Cassim, pour "Zarabs et Karanes, une histoire du peuplement gujarati de La Réunion (1860-1980)" (éditions Epsilon)

Auteurs, éditeurs, passionnés de lecture et familles sont déjà au rendez-vous pour célébrer la richesse de la littérature réunionnaise, entre rencontres, découvertes et animations. Le salon se poursuit jusqu’au 25 avril.