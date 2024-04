Saint-Paul : le Salon du Livre Péi fait son retour pour une 4e édition

Du jeudi 16 mai au vendredi 18 mai 2024, le Salon du Livre Péi fait son retour pour une 4e édition, au Marché couvert de Saint-Paul. Organisé en partenariat avec La Réunion des Livres, le salon propose des spectacles, des lectures scéniques, des conférences, des rencontres interprofessionnelles, des ateliers pour petits et grands et des concerts. Plusieurs auteurs et autrices, illustrateurs et illustratrices, ainsi que des bédéistes, seront présents pour rencontrer le public et réaliser des séances de dédicaces. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo : www.imazpress.com)