Musique rétro et danses d’autrefois

Ce samedi 10 août 2024, les aînés étaient à l’honneur pour le Bal la Poussière à Saint-Paul au complexe gymnase 213 rue Marius et Ary Leblond. Au programme ambiance chaleureuse et festive, musique rétro et danses d’autrefois (Photo Saint-Paul)