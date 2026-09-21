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Saint-Paul : les menus dans les cantines scolaires pour la semaine

  • Publié le 21 septembre 2026 à 12:35
  • Actualisé le 21 septembre 2026 à 13:56
restauration scolaire la possession

La mairie de Saint-Paul a publié un post indiquant les menus des cantines scolaires dans les établissements de la commune du lundi 21 septembre au vendredi 25 septembre 2026 (Photo d'illustration www.imazpress.com)

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