La ville compte une centenaire de plus

Saint-Paul compte une centenaire de plus : Marie Solange Dronzin, née Maxwell, a célébré son anniversaire le vendredi 29 décembre 2023. Actuellement en famille d'accueil à Ruisseau chez Mme Louis Annick, elle a célébré ses 1 an de plus en chantant "P'tite fleur flanée"' à ses enfants qui sont venus la voir de l'Hexagone.(Photo Saint-Paul).

C'est une grande famille de 5 enfants, 15 petits-enfants et 17 arrières petits-enfants qu'elle a ses côtés.