Saint-Paul met à l’honneur le peuple malgache

La ville de Saint-Paul a commémoré pour la première fois le peuple malgache ce jeudi 29 juin 2023 sur la Place du Débarcadère. Cette cérémonie avait pour but de célébrer la prise de l’indépendance de Madagascar il y a 63 ans, le 26 juin 1960. "Cette date a profondément modifié le visage de la Grande Île. Aujourd’hui, nous nous rassemblons pour commémorer cette date qui a façonné l’identité et le destin de Madagascar", a rappelé le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin dans le communiqué que nous publions ci-dessous

Cette cérémonie fédératrice marquée par l’unité met ainsi à l’honneur le peuple malgache. Comme l’illustre la présence de Charles Tsilanizara, Conseiller technique au Sénat de Madagascar, et représentant de la Consule de Madagascar à La Réunion, Yolande Razanamalala, des représentants associatifs et de citoyens malgaches. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, accueille également à cette grande occasion le Consulatde Chine à La Réunion, Fan Lingyan, la Députée, Karine Lebon, et la Conseillère régionale, Patricia Profil. Les élu·es du Conseil municipal de Saint-Paul y participent aussi.

En ce jour, en leur présence, toutes et tous fêtent un grand événement qui a marqué l’histoire de Madagascar il y a 63 ans, le 26 juin 1960. "Cette date a profondément modifié le visage de la Grande Île. Aujourd’hui, nous nous rassemblons pour commémorer cette date qui a façonné l’identité et le destin de Madagascar", comme le rappelle le Maire, Emmanuel Séraphin.

Le premier magistrat prononce son discours devant le lieu de mémoire inauguré en décembre 2005 dans le cadre de la Route de l’esclave et de l’engagisme. Juste à côté de lui se trouvent six sculptures en pierre érigées par les artistes Dolaine Courtis et Rabemananjara. Chacune d’elles représente un Malgache, commémorant ainsi l’arrivée des premiers esclaves malgaches dispersés dans la diaspora.

La relation entre La Réunion et Madagascar est profondément enracinée dans notre histoire commune. Cette commémoration l’illustre parfaitement. C’est pourquoi à Saint-Paul, cet hommage sera rendu chaque année afin de mettre en lumière les générations de l’indépendance qui ont œuvré sans relâche.

En commémorant cette indépendance, Saint-Paul, ses sœurs et ses frères malgaches, célèbrent également la relation durable qui unit les peuples de La Réunion et de la Grande Île et les valeurs communes qui les animent.