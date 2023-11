Saint-Paul : opération d'information et de sensibiisation au tri à Plateau Caillou

Jusqu'au dimanche 26 novembre 2023, le territoire de l’Ouest invite la population à participer à la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) "Cette année, l'accent est posé sur les emballages et nous sommes invités à prendre conscience de l'impact de nos habitudes de consommation sur l'environnement. C'est le moment idéal pour évaluer nos choix et travailler ensemble vers un mode de vie plus durable" informe la mairie de Saint-Paul dans le communiqué ci-dessous. Pour cette commune le rendez-vous est fixé au samedi 18 novembre sur le plateau noir de Plateau Caillou (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)