Saint-Paul : succès de la Journée d’accès au droit

"Grande réussite pour la Journée d’accès au droit organisée pour la seconde année consécutive à Saint-Paul ce samedi 23 septembre 2023 dans le jardin de l’Hôtel de Ville. 300 personnes sont venues échanger gratuitement et directement avec 16 acteurs, professionnels du droit et des associations" note la mairie saint-pauloise dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : mairie Saint-Paul)

Le week-end, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, a proposé une manifestation d’envergure, avec des partenaires rassemblés en un seul et même site. Les élu·es du Conseil Municipal participent aussi à ce rendez-vous dont la Conseillère municipale déléguée à l’égalité aux droits, Patricia Valon Hoarau-Crosson .

Chacun est venu trouver des réponses, recevoir une aide, un soutien sur différentes problématiques : litige, différend familial, conflit de voisinage, droit de succession, logement […].

Cette manifestation a répondu à une forte attente. En effet, chaque année, ce sont 1 500 conciliations qui sont menées sur le territoire de Saint-Paul. Cette journée contribue ainsi à garantir l’accès au droit partout sur le territoire.

Pour ceux qui ont manqué cette occasion, des sessions de rattrapage sont également possibles grâce aux "Randonnées du droit", un événement piloté par le Conseil Départemental d’Accès au Droit, en lien avec la Ville de Saint-Paul.

Les prochaines auront lieu en octobre prochain à Roche Plate. Plus d’informations à venir et à retrouver sur le site internet et sur les réseaux sociaux de la commune.