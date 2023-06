L'Hermitage : succès pour les matinées aquatiques

Le 27 mai et le 3 juin 2023 ont été organisées les matinées aquatiques à la piscine des Aquanautes à l'Hermitage. Parents et enfants ont pu profiter de deux matinées ensoleillées dans une eau à 29 degrés. D'autres matinées aquatiques sont prévues les mercredis 14 et 17 juin 2023. Le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo: ville de Saint-Paul).

Développer des actions transversales autour de l’accompagnement à la parentalité chez les jeunes parents est un enjeu majeur pour la Ville de Saint-Paul, terre solidaire et inclusive. Dans ce cadre, le Service Petite Enfance et Parentalité, a mis en place plusieurs ateliers aquatiques dans les piscines. Dédiées aux parents et à leur(s) enfant(s) âgé(s) entre 8 mois et 3 ans, plusieurs animations sont proposées aux mois de juin et août.

Ces animations proposées par la Ville de Saint-Paul sont entièrement gratuites ! En revanche, les places sont limitées et les inscriptions sont obligatoires !