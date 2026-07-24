Saint-Paul : un arbre menace de chuter et d'endommager le Moulin à Eau, des travaux entamés

À la suite des épisodes climatiques successifs (cyclones, fortes pluies et vents violents), un pyé tamarin situé à proximité du Moulin à Eau de Saint-Paul présente un risque de chute sur la voirie communale. Cette situation fragilise également une partie de l'ouvrage historique. Des travaux ont été entamés ce lundi 20 juillet 2026. Pendant la durée du chantier, la voie située sous l'arbre est temporairement fermée, tandis que l'arbre dangereux va être abattu (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Le Département "tient à rassurer la population" et précise qu'il "ne s'agit pas de détruire le Moulin à Eau". "Une partie de l'ouvrage, fragilisée par les mouvements de terrain, sera démontée de manière préventive", détaille la collectivité.

"Chaque pierre sera soigneusement numérotée, photographiée et conservée afin de permettre un remontage à l'identique lorsque les conditions de sécurité le permettront."

Pour rappel, cette roue, faisait partie d'un moulin à manioc datant des années 1820 et qui appartenait à la famille Delaunay de La Perrière, des propriétaires fonciers.

- Des travaux à Grande Fontaine pour assurer la sécurité -

Ces travaux ont pour seul objectif "d'assurer la sécurité tout en préservant durablement ce patrimoine auquel les habitants sont attachés", assure le Département.

Pendant toute la durée du chantier, une présence sera assurée sur site afin d'informer et d'accompagner le public. Les riverains et les associations du quartier seront tenus informés de l'avancement des opérations.

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