Saint-Paul : un village de l'Eïd au Débarcadère

Ce dimanche 5 mai 2024, le Débarcadère de Saint-Paul accueillera le Village de l'Eïd. De 9h à 17h, retrouvez plusieurs animations pour les enfants, des concerts de chants en arabes et des stands culinaires. Il sera également possible de visiter gratuitement la mosquée de Saint-Paul entre 10h et 14h. Une navette transportera les visiteurs gratuitement entre le Village de l'Eïd et la mosquée. Nous publions le post de la ville de Saint-Paul ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)