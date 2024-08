Les enfants accueillis en centre aéré ont profité d'une journée avec les zarboutans de la Ville de Saint-Paul. Un moment de partage et de transmission intergénérationnel, suivi d'une clôture de la journée au rythme de la musique et de la danse. Les enfants se sont amusés à plusieurs jeux et on fait connaissance avec des traditions lontan (Photo Saint-Paul)