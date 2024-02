Saint-Paul : une nocturne à la piscine Lisette Talate

La nocturne des piscines municipales saint-pauloise se tiendra ce mardi 20 février 2024 à la piscine Lisette Talate, sur le front de mer de Saint-Paul. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune saint-pauloise (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"L'événement débutera à 19h avec des baptêmes de plongée proposés par le club "Le Dodo Palmé". Pour ceux désirant améliorer leurs compétences aquatiques, des sessions spéciales seront proposées de 19h à 20h, encadrées par des instructeurs expérimentés, offrant ainsi l'opportunité de perfectionner les techniques de nage dans une ambiance conviviale et détendue.



La nocturne ne se limite pas à la natation ! De 18h30 à 20h00, un atelier photo sous-marine et du body painting seront animés par les talentueux artistes Thierry Nikolaeff et Régis Ragris, offrant ainsi une expérience unique au public présent"