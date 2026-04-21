Territoire de l'Ouest : tout un Salon pour le livre à Saint-Paul

Du jeudi 23 au samedi 25 avril 2026, le Salon du Livre Péi se tiendra au Creps de Saint-Paul, informe le Territoire de l'Ouest, partenaire de l’événement. Plus de 160 auteurs locaux participeront au Salon. Des rencontres, des dédicaces, des ateliers, des spectacles et une exposition inédite intitulée "Lire dann kèr La Rényon" sont au menu de cette édition. "Chaque jour à 17h, des animations : concert, humour et musique au programme" note le TO dont nous publions le post ci-dessous (Photo d’illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)