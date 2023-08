Une journée d’accès au droit à Saint-Paul

La journée locale de l’accès au droit revient à Saint-Paul. Gratuites, anonymes et sans rendez-vous, ces rencontres se dérouleront de 8h00 à 13h00 dans le jardin de l’Hôtel de Ville le samedi 23 septembre 2023. Organisée par le Conseil département d’accès au Droit de La Réunion, ces rencontres permettent au public de venir s'informer, de prendre conseil, d'être accompagné et aidé dans leur démarche judiciaire sur des sujets tels que Litige, différend familial, problème de succession, conflit de voisinage, contrat de travail. ci-dessous le communiqué (Photo: rb/www.imazpress.com)

Pour répondre à vos questions, seront présents : Maison des avocats, Chambre des Notaires de la Réunion, Justice Restaurative, Huissier de Justice, Délégué de Défenseur des Droits, Conciliateurs de Justice, Union des Femmes Réunionnaises, Réseau VIF, Police Municipale-Cellule VIF, Caisse d’Allocations Familiales, UFC Que Choisir (Droit des consommateurs), Écrivains Publics, Conseillers Numériques, Arajufa (Aide juridique – Aide aux victimes), Horizon Médiation (Médiation familiale), Adil (Droit du Logement), Confédération Nationale des Locataires, droit du travail.

À Saint-Paul, terre accueillante et participative, tout est mis en œuvre pour vous permettre de mieux connaître vos droits, de les faire valoir ou de les exécuter grâce à l’intervention de professionnels du droit ou d’associations.

Toute l’année, le public peut toujours consulter les professionnels intervenant dans les trois Points Justice du territoire. Anciennement connus sous le nom de Maisons de Justice et du droit ou Antenne de Justice, ils sont issus d’un partenariat entre le CDAD et la Commune, ces lieux d’accès au droit sont situés au Front de mer de Saint-Paul, à Plateau Caillou et à La Saline.

Selon un planning bien établi, ces permanences décentralisées sont tenues par des conciliateurs de justice, des avocats, des notaires, le délégué du procureur, le délégué du défenseur des droits, la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), le Service de Contrôle Judiciaire et d’Enquêtes (SCJE), l’Association de politique Criminelle Appliquée et de Réinsertion Sociale (APCARS), l’Association Réunionnaise d’Aide Juridique Aux Familles et Aux Victimes (l’ARAJUFA) et le Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).

Le public peut également solliciter l’aide des aidants-connects, des écrivains publics et des Conseillers Numériques pour toutes démarches administratives. Vous pouvez les rencontrer dans les mairies annexes du territoire.

Les Points Justice de Saint-Paul – Accueil sur rendez-vous ou sans rendez-vous pour une orientation par les secrétariats.

Plateau Caillou : 8 rue Paul Ferrand, 97460 Saint-Paul, 0262 55 72 48

Saint-Paul centre : Boulevard du front de mer, 30 quai Gilbert, 97460 Saint-Paul, 0262454298

La Saline : 266 rue Jean Albany 97422 la saline les Hauts, 0262 33 77 45