Saint-Pierre : le complexe aqualoisirs Francis Nicole, une piscine et un dojo flambant neufs à Terre-Sainte

Avec un espace nautique, dont un bassin de 25 mètres et un Dojo attenant dédié aux arts martiaux, le complexe Francis Nicole va entrer en fonctionnement dans les prochains jours. Il a été inauguré en grandes pompes lundi 6 mai 2024 dans le quartier de Terre-Sainte, à Saint-Pierre, et va permettre de répondre à l’attente du large public, en désengorgeant les piscines de Casabona et de la Ravine-des-Cabris (Photo www.imazpress.com)

Le complexe Aqualoisirs Francis Nicole Espace Nautique et Arts Martiaux a été inauguré dans le quartier de Terre-Sainte, à Saint-Pierre. Sise sur une superficie de 5 000m2, l’infrastructure a été livrée après dix-neuf mois de travaux et tests en tous genre, en présence de Huguette Bello, la présidente de la Région, Cyrille Melchior, le président du Département, Michel Fontaine, le Maire de Saint-Pierre et Younous Omarjee, député européen.

Il comprend un complexe nautique avec un bassin de natation de 25 mètres doté de huit couloirs, un bassin d’apprentissage et de loisirs conçu pour les nageurs débutants et la détente, une pataugeoire ludique aménagée spécialement pour les tout petits et un solarium écoresponsable, qui fournit à son tour un espace détente, mais alimente surtout le centre nautique en énergie verte à travers des panneaux photovoltaïques.

Jouxtant l’espace nautique, le centre dispose également d’un Dojo flambant neuf. Cette salle de 500m2 (dont 350m2 de tatamis) pourra accueillir l’ensemble des associations d’arts martiaux de la commune.

- 18 millions de coût global -

Au total, le projet aura coûté aux alentours de 18 millions d’euros financés en grande partie par l’Union européenne via le Feder (Fonds européen de développement régional) piloté par la Région, à hauteur de 12,2 millions d’euros avec un complément fourni par la commune de Saint-Pierre de 5,7 millions.

L’ouverture du complexe est prévue pour ce mois-ci avec des créneaux horaires d’une amplitude conséquente puisque le public, les scolaires, mais aussi les étudiants et tout le panel des entreprises proche des lieux, comme le CHU de Saint-Pierre, pourront y avoir accès "de 7h30 à 22h", selon Philippe Faconnier, le directeur du service des sports de la ville.

"Ce bel écrin va permettre de capter le public d’un secteur déjà dynamique qui comprend le lycée Ambroise Vollard, le collège de Terre-Sainte, les écoles primaires du quartier, mais aussi l’Université (l’école d’ingénieur ESIROI et l’IUT sont à proximité, ndlr), insiste Béatrice Sigismeau, deuxième adjointe à la Mairie de Saint-Pierre et vice-présidente du Département. Il va permettre également de contenter les gens des secteurs de Grand-bois, Montvert, Bassin Plat, Bassin Martin, et autres, qui n’avaient pas de piscine."

Jusqu’à présent, il en existait en effet seulement deux sur la commune : celles de Casabona et Ravine-des-Cabris. "On va pouvoir recevoir tous les publics, des baby nageurs aux personnes âgées et tous types d’activités", explique Noé Massé, directeur-adjoint du pôle nautique de la ville.

Ces activités comprendront en effet la baby nage, les cours de natation loisirs, l’aquagym et bien sûr la natation sportive. "Il est prévu également qu’on puisse recevoir les personnes à mobilité réduite des associations spécialisées de la ville", ajoute le directeur-adjoint.

- 15 maître-nageurs se relaieront -

"Pas moins de 26 personnes dont 15 maître-nageurs travailleront à terme sur le site", prolonge Noé Massé, qui ne s’avance pas par contre, comme Philippe Faconnier, sur la possible création d’une nouvelle entité associative, qui pourrait profiter du bel écrin.

Pour l’instant, le Cercle des Nageurs Saint-Pierrois et Capricorne Sud Natation demeurent les deux seuls clubs de la commune.

A propos de la construction, le cabinet Co Architectes a été le maître d’oeuvre du projet, avec le bureau d’études Egis. Nicolas Peyrebonne et Marine Martineau en sont les deux architectes. Ils insistent sur sa dimension écologique.

"Il y a 180m2 de panneaux photovoltaïques qui vont limiter les consommations d’énergie des pompes à chaleur qui chauffent les bassins. Il faut savoir en effet qu’il y a 1 000m3 d’eau à chauffer", explique Marine Martineau.

Au total, ce sont huit ans de réflexion, d’études de faisabilité puis de chantier, qui auront été nécessaires pour voir le bel édifice sortir de terre (le projet avait été validé en 2016 après délibération du conseil municipal, ndlr), puis être inauguré hier, devant un parterre de personnalités politiques.

Une inauguration qui, après les discours de circonstances, s’est terminée par une jolie démonstration de natation synchronisée effectuée par les jeunes filles des Aquanautes.



fp / www.imazpress.com / redac@ipreunion.com