Ecran-Jeunes : les séances au Moulin-Café reviennent pendant le mois de mars

  • Publié le 3 mars 2026 à 11:47
  • Actualisé le 3 mars 2026 à 12:36
Les cinémas

Le cinéma Moulin Café ouvre de nouveaux aux publics. Une reprise hors festival, en partenariat avec la mairie de Saint-Pierre est prévue. Une nouvelle formule est proposée avec deux séances par semaine, tous les mercredis et les jeudis à 19h30 aux tarifs habituels : 5 euros et 2 euros pour les mineurs, étudiants, chômeurs. (Photo : AFP)

Vivez la sortie de huit films, une sortie chaque mercredi et jeudi durant ce mois de mars : "En boucle", "Il était temps", Source Code". 

Chaque mois, découvrez un nouveau thème. 

