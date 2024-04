Du vendredi 19 au dimanche 21 avril 2024, le Skate Park de la Ravine-Blanche accueillera la première édition du Festival Urban Villaz 2024. L'événement rallie sports urbains, avec des démonstrations et compétitions de BMX, skate, roller et trottinette, et musique, avec 20 artistes en concert pendant trois jours. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Pierre ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Toutes les informations à retrouver ici.