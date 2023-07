Je vous félicite Monseigneur Chane-Teung

Monseigneur Chane-Teung, c'est avec une grande joie et un profond respect que j'ai appris votre nomination par le Pape François en qualité d' évêque de La Réunion et vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Votre ascension à cette noble fonction est une reconnaissance de votre dévotion, de votre sagesse spirituelle et de votre engagement envers votre communauté.

En assumant ce rôle important, vous devenez pour beaucoup un guide sur le chemin de la spiritualité, de l'amour et de la compassion. Vous succédez a Monseigneur Aubry qui aura assumé une longue période d'épiscopat. Votre tâche est empreinte de responsabilité, votre humilité et votre sagesse vous permettront naturellement de remplir cette mission.

Puissiez-vous être une source d'inspiration universelle pour les croyants et l'ensemble des Réunionnais.